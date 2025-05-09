Kolyadko Ivan Yakovlevich 18.11.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kolyadko Ivan Yakovlevich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 18.11.1906

умер 23.02.1996, Воронеж

Отец
Kolyadko Yakov Vasilievich1874 г.р.
Мать
Колядко (Чуйко) Федора Никитична1874 г.р.
Дети
Piskareva (Kolyadko) Ludmila Ivanovna15.06.1942 г.р.
Колядко Дмитрий ИвановичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1906

Отец: Kolyadko Yakov Vasilievich

Мать: Колядко (Чуйко) Федора Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колядко Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Колядко (Ершова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
15.06.1942

Дочь: Piskareva (Kolyadko) Ludmila Ivanovna

Мать ребёнка: Колядко (Ершова) Мария Михайловна

Смерть
23.02.1996
Воронеж

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