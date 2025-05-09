Kolyadko Ivan Yakovlevich
мужской, родился 18.11.1906
умер 23.02.1996, Воронеж
ОтецKolyadko Yakov Vasilievich1874 г.р.
МатьКолядко (Чуйко) Федора Никитична1874 г.р.
Дети
Piskareva (Kolyadko) Ludmila Ivanovna15.06.1942 г.р.
Колядко Дмитрий ИвановичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колядко (Ершова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
15.06.1942
Дочь: Piskareva (Kolyadko) Ludmila Ivanovna
Мать ребёнка: Колядко (Ершова) Мария Михайловна
Смерть
23.02.1996
Воронеж