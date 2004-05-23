Валиева Алима Бебетовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиева Алима Бебетовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.2004

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.2004

Отец: Валиев Бебет Джумабаевич

Мать: Валиева Галина Шамратовна

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