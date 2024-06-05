Галактионова (Антонова) Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галактионова (Антонова) Александра Фёдоровна

Место рождения

с. Пальцино Чердаклинского р-на Ульяновской обл.

Дата рождения

04.01.1932

Дата смерти

11.11.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галактионов Алексей Михайлович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
11.11.1994
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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