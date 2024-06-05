Галактионова (Антонова) Александра Фёдоровна
Место рожденияс. Пальцино Чердаклинского р-на Ульяновской обл.
Дата рождения04.01.1932
Дата смерти11.11.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галактионов Алексей Михайлович
Смерть
11.11.1994