Подберезня Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Подберезня Василий

Автор
АК
Кунц А.

мужской, родился Неизвестно, Украина

умер Неизвестно

Дети
Повзлова (Подберезня) Мария ВасильевнаНеизвестно г.р.
Чемшит (Подберезня) Анна ВасильевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чемшит (Подберезня) Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Петриковка, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Повзлова (Подберезня) Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.