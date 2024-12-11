Подберезня Василий
мужской, родился Неизвестно, Украина
умер Неизвестно
Дети
Повзлова (Подберезня) Мария ВасильевнаНеизвестно г.р.
Чемшит (Подберезня) Анна ВасильевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чемшит (Подберезня) Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Петриковка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Повзлова (Подберезня) Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно