Колесова Маремьяна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесова Маремьяна Никитична

Колесова Маремьяна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Колесов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Колесов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Колесова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Колесов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Колесова Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Колесов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Колесов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Колесов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Колесов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Колесов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Колесов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Колесов Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.