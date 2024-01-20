Колесова Маремьяна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Колесов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Колесова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Колесов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Колесова Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Колесов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Колесов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Колесов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Колесов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Колесов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Колесов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Колесов Михаил Степанович
Смерть
Неизвестно