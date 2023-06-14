Колобаева (Шикова) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобаева (Шикова) Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1975

Отец: Шиков Виктор

Мать: Шикова Тамара Андреевна

Рождение ребёнка
24.02.1997

Дочь: Бирюкова Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Колобаев Сергей Геннадьевич

Рождение ребёнка
26.11.2004

Сын: Колобаев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Колобаев Сергей Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобаев Сергей Геннадьевич