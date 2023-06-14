Колобаева (Шикова) Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1975
Отец: Шиков Виктор
Мать: Шикова Тамара Андреевна
Рождение ребёнка
24.02.1997
Дочь: Бирюкова Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Колобаев Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
26.11.2004
Сын: Колобаев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Колобаев Сергей Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно