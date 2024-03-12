Молданов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Молданов Василий
Мать: Молданова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молданов Иван
Мать ребёнка: Молданова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенгепова Матрёна
Мать ребёнка: Молданова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Молданова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молданова Анна
Смерть
Неизвестно