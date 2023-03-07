Трегубов Ларион Козьмин
Место рожденияпоч. Шепелевский, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1669
Дата смерти1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1669
Отец: Трегубов Козьма Григорьев
Мать: не указана
поч. Шепелевский, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1701
Мать ребёнка: не указана
поч. Симона Бабинцова, Зуевская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Рязанцова Евфимия Ларионова
Мать ребёнка: не указана
поч. Симона Бабинцова, Зуевская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1718
Мать ребёнка: не указана
поч. Симона Бабинцова, Зуевская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Симона Бабинцова, Зуевская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1729
поч. Симона Бабинцова, Зуевская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя