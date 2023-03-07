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Трегубов Ларион Козьмин

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Место рождения

поч. Шепелевский, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1669

Дата смерти

1729

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669

Отец: Трегубов Козьма Григорьев

Мать: не указана

поч. Шепелевский, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Трегубов Андрей Ларионов

Мать ребёнка: не указана

поч. Симона Бабинцова, Зуевская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Рязанцова Евфимия Ларионова

Мать ребёнка: не указана

поч. Симона Бабинцова, Зуевская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Трегубов Наум Ларионов

Мать ребёнка: не указана

поч. Симона Бабинцова, Зуевская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Симона Бабинцова, Зуевская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1729
поч. Симона Бабинцова, Зуевская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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