Лобарева Анисия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Лобарев Евфимий Федорович
Отец ребёнка: Лобарев Феодор Яковлевич
Рождение ребёнка
1909 ст.
Отец ребёнка: Лобарев Феодор Яковлевич
Рождение ребёнка
1911 ст.
Дочь: Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Лобарев Феодор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно