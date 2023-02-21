Лобарева Анисия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобарева Анисия Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Лобарев Евфимий Федорович

Отец ребёнка: Лобарев Феодор Яковлевич

Серафимовское, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1909 ст.

Сын: Лобарев Павел Федорович

Отец ребёнка: Лобарев Феодор Яковлевич

Серафимовское, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1911 ст.

Дочь: Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Лобарев Феодор Яковлевич

Серафимовское, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобарев Феодор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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