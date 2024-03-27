Мамлиев Асхат Шайбакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамлиев Асхат Шайбакович

Место рождения

г.Фрунзе(Бишкек) Киргизия

Дата рождения

1935

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Мамлиев Шайбак

Мать: не указана

г.Фрунзе(Бишкек) Киргизия
Рождение ребёнка
21.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамлиева Венера Шариповна

Камчатская область, поселок Рыбачий
Образование
Неизвестно
http://www.ufagen.ru/books/gabdullin/lastnames/mamleev Здесь описание родословной Мамлеевых из сетевого ресурса Уфаген.
Смерть
1969
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