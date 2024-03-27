Мамлиев Асхат Шайбакович
Место рожденияг.Фрунзе(Бишкек) Киргизия
Дата рождения1935
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Мамлиев Шайбак
г.Фрунзе(Бишкек) Киргизия
Рождение ребёнка
21.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамлиева Венера Шариповна
Камчатская область, поселок Рыбачий
Образование
Неизвестно
http://www.ufagen.ru/books/gabdullin/lastnames/mamleev Здесь описание родословной Мамлеевых из сетевого ресурса Уфаген.
Смерть
1969