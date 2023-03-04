Рыболовлева Неонила Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Мария Карпова
Отец ребёнка: Рыболовлев Карп Данилович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Останина Анна Карпова
Отец ребёнка: Рыболовлев Карп Данилович
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Рыболовлев Карп Данилович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Пелагея Карпова
Отец ребёнка: Рыболовлев Карп Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763