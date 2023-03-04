Рыболовлева Неонила Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыболовлева Неонила Кондратьевна

Рыболовлева Неонила Кондратьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Мария Карпова

Отец ребёнка: Рыболовлев Карп Данилович

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Останина Анна Карпова

Отец ребёнка: Рыболовлев Карп Данилович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Рыболовлев Иван Карпович

Отец ребёнка: Рыболовлев Карп Данилович

Федуловское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Пелагея Карпова

Отец ребёнка: Рыболовлев Карп Данилович

Федуловское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыболовлев Карп Данилович

Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close