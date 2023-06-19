Полюдова (Кузнецова) Домна Савельевна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Полюдов Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Алёна Дмитриевна
Отец ребёнка: Полюдов Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Полюдов Лаврентий Дмитриевич
Отец ребёнка: Полюдов Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Полюдов Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Полюдов Дмитрий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1786