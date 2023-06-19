Полюдова (Кузнецова) Домна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолюдова (Кузнецова) Домна Савельевна

Полюдова (Кузнецова) Домна Савельевна

Место рождения

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1737

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Полюдов Дмитрий Матвеевич

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Алёна Дмитриевна

Отец ребёнка: Полюдов Дмитрий Матвеевич

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1753

Сын: Полюдов Лаврентий Дмитриевич

Отец ребёнка: Полюдов Дмитрий Матвеевич

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Полюдов Дмитрий Матвеевич

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Полюдов Дмитрий Матвеевич

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полюдов Дмитрий Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1786
Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан