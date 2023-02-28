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Кузнецов Иван Юрьевич

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Место рождения

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Юрий Владимирович

Мать: не указана

Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Виктория

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Виктория

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