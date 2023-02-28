Кузнецов Иван Юрьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Юрий Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Виктория
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Виктория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Виктория