Мария Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

IT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Нагорный Иосиф (Осип) Автоном (Автонолент)

Отец ребёнка: Нагорный Автонолент Михайлов

Нагорновка, Сумська область
Воспреемники: Тимофеев Антон и Автонолента Нагорного дочь девица Наталия
Смерть
Неизвестно

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