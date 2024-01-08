Мария Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Нагорный Иосиф (Осип) Автоном (Автонолент)
Отец ребёнка: Нагорный Автонолент Михайлов
Нагорновка, Сумська область
Воспреемники: Тимофеев Антон и Автонолента Нагорного дочь девица Наталия
Смерть
Неизвестно