Иван Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Яков
Мать: Марья Михайлова
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Елена Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Елена Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
Дьяк Златоустовской церкви
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно