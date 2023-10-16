Иван Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Яков

Мать: Марья Михайлова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Коровницкий Петр Иванов

Мать ребёнка: Елена Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Елена Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
Дьяк Златоустовской церкви
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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