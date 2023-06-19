Дыбанин Владислав (Владимир) Антонович
Место рождения
Дата рождения23.12.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1904
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Дыбанина Марцеля
Крещение
25.12.1904
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
1929
Сын: Дыбанин Иван
Мать ребёнка: Дыбанина Юзефа
Рождение ребёнка
07.01.1931
Сын: Дыбанин Антон
Мать ребёнка: Дыбанина Юзефа
Рождение ребёнка
17.07.1932
Дочь: Юзефа
Мать ребёнка: Дыбанина Юзефа
Рождение ребёнка
30.12.1938
Дочь: Эмилия
Мать ребёнка: Дыбанина Юзефа
Смерть
Неизвестно