Дыбанин Владислав (Владимир) Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыбанин Владислав (Владимир) Антонович

Место рождения

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

23.12.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1904

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Дыбанина Марцеля

Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Крещение
25.12.1904
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
1929

Сын: Дыбанин Иван

Мать ребёнка: Дыбанина Юзефа

Рождение ребёнка
07.01.1931

Сын: Дыбанин Антон

Мать ребёнка: Дыбанина Юзефа

Рождение ребёнка
17.07.1932

Дочь: Юзефа

Мать ребёнка: Дыбанина Юзефа

Рождение ребёнка
30.12.1938

Дочь: Эмилия

Мать ребёнка: Дыбанина Юзефа

Смерть
Неизвестно