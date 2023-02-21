Малыгин Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгин Петр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1953

Сын: Судзиловский Владимир Петрович

Мать ребёнка: Судзиловская Нина Тимофеевна

Шойна, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Смерть
Неизвестно
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