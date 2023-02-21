Малыгин Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1953
Сын: Судзиловский Владимир Петрович
Мать ребёнка: Судзиловская Нина Тимофеевна
Шойна, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Смерть
Неизвестно