Ермоленко Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмоленко Виктор

Ермоленко Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермоленко Александр

Мать ребёнка: Ермоленко Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перегонцева Диана

Мать ребёнка: Ермоленко Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермоленко Елена

Мать ребёнка: Ермоленко Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Людмила

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