Ермоленко Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермоленко Александр
Мать ребёнка: Ермоленко Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перегонцева Диана
Мать ребёнка: Ермоленко Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермоленко Елена
Мать ребёнка: Ермоленко Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермоленко Людмила