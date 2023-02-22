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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нетужилова Апполинария Фёдоровна
Рождение ребёнка
?.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нетужилова Апполинария Фёдоровна