Екатерина Дементьева Вычислено 1737 — найти родственников по фамилии на Familio
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Екатерина Дементьева

Место рождения

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1737 г.р.

Дети

1756 г.р.
Вычислено 1766 г.р.
Вычислено 1768 г.р.
Вычислено 1773 г.р.

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
по браку 1755-18
Бракосочетание
18.01.1755 ст.

Муж: Михаил Иванов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1756 ст.

Дочь: Акилина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1766

Дочь: Васса Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1778-12
Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

1778-10
Рождение ребёнка
Вычислено 1773

Сын: Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1778-5
Смерть
Неизвестно

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