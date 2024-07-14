Екатерина Дементьева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
по браку 1755-18
Бракосочетание
18.01.1755 ст.
Муж: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
13.06.1756 ст.
Дочь: Акилина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1766
Дочь: Васса Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
1778-12
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Сын: Дмитрий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
1778-10
Рождение ребёнка
Вычислено 1773
Сын: Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
1778-5
Смерть
Неизвестно