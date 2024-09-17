Попкова (Исаева) Клавдия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова (Исаева) Клавдия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1909

Дата смерти

22.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

ХУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1909

Отец: Исаев Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
19.03.1934

Муж: Попков Павел Николаевич

Рождение ребёнка
04.09.1934

Дочь: Успенская (Попкова) Лидия Павловна

Отец ребёнка: Попков Павел Николаевич

Смерть
22.05.1981
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти острый холецистит. Похоронена (кладбище не читаемо, предполагаю Введенское кладбище) Участок 13, номер могилы 443

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