Попкова (Исаева) Клавдия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1909
Дата смерти22.05.1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.05.1909
Отец: Исаев Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
19.03.1934
Рождение ребёнка
04.09.1934
Дочь: Успенская (Попкова) Лидия Павловна
Отец ребёнка: Попков Павел Николаевич
Смерть
22.05.1981
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти острый холецистит. Похоронена (кладбище не читаемо, предполагаю Введенское кладбище) Участок 13, номер могилы 443