Сахибъямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Мухаметлатиф Мухаметвалиев
Отец ребёнка: Мухаметвалий Топтаров
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Мухаметвалий Топтаров
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Мухаметвалий Топтаров
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Мухаметвалий Топтаров
Место жительства
Неизвестно