Сахибъямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСахибъямал

Сахибъямал

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Мухаметлатиф Мухаметвалиев

Отец ребёнка: Мухаметвалий Топтаров

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шамсутдин Мухаметвалиев

Отец ребёнка: Мухаметвалий Топтаров

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Сын: Рамазан Мухаметвалиев

Отец ребёнка: Мухаметвалий Топтаров

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Исмагил Мухаметвалиев

Отец ребёнка: Мухаметвалий Топтаров

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close