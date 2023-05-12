Меньщикова Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1981
Сын: Меньщиков Николай Александрович
Мать ребёнка: Меньщикова Ракия Карибовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньщиков Владислав
Мать ребёнка: Меньщикова Ракия Карибовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меньщикова Валентина