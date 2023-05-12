Меньщикова Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.?

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1981

Сын: Меньщиков Николай Александрович

Мать ребёнка: Меньщикова Ракия Карибовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньщиков Владислав

Мать ребёнка: Меньщикова Ракия Карибовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньщикова Валентина