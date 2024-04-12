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Кирикова Нина Максимовна

Место рождения

Малиновка Телешовская, Гомельский район, Гомельская область

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Кириков Максим Андреевич

Мать: Кирикова Кристина Степановна

Малиновка Телешовская, Гомельский район, Гомельская область
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