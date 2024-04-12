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Кирикова Нина Максимовна
Кирикова Нина Максимовна
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Древо
Место рождения
Малиновка Телешовская
, Гомельский район, Гомельская область
Дата рождения
1947
Пол
Женский
Отец
Кириков Максим Андреевич
1911 г.р.
Мать
Кирикова (Недобоева) Кристина Степановна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец:
Кириков Максим Андреевич
Мать:
Кирикова Кристина Степановна
Малиновка Телешовская
, Гомельский район, Гомельская область
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