Напцок Рашид Муратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Напцок Рашид Муратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1906

Дата смерти

07.03.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЗН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1906

Отец: Напцок Мурат Мацович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1939

Сын: Напцок Ким Рашидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1941

Сын: Напцок Аслан Рашидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1943

Дочь: Кузнецова -Напцок Заурхан Рашидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1951

Сын: Напцок Пшимаф Рашидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1954

Сын: Напцок Гучеслав Рашидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1955

Дочь: Напцок Зарема Рашидовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
07.03.1962
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