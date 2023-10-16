Напцок Рашид Муратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1906
Дата смерти07.03.1962
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1906
Отец: Напцок Мурат Мацович
Рождение ребёнка
12.04.1939
Сын: Напцок Ким Рашидович
Рождение ребёнка
06.05.1941
Рождение ребёнка
01.01.1943
Дочь: Кузнецова -Напцок Заурхан Рашидовна
Рождение ребёнка
15.02.1951
Рождение ребёнка
13.01.1954
Сын: Напцок Гучеслав Рашидович
Рождение ребёнка
05.02.1955
Дочь: Напцок Зарема Рашидовна
Смерть
07.03.1962