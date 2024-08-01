Роенко Пантелеймон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Роенко Трофим
Мать: Роенко Феодосия
Бракосочетание
31.10.1899
Рождение ребёнка
08.01.1901
Дочь: (Роенко) Татьяна
Мать ребёнка: Роенко (Невенчанная) Варвара
Рождение ребёнка
03.01.1903
Дочь: (Роенко) Ксения
Мать ребёнка: Роенко (Невенчанная) Варвара
Рождение ребёнка
10.09.1905
Дочь: (Роенко) София
Мать ребёнка: Роенко (Невенчанная) Варвара
Рождение ребёнка
11.06.1908
Дочь: (Роенко) Акилина
Мать ребёнка: Роенко (Невенчанная) Варвара
Смерть
Неизвестно