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Роенко Пантелеймон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Роенко Трофим

Мать: Роенко Феодосия

Бракосочетание
31.10.1899

Жена: Роенко (Невенчанная) Варвара

Рождение ребёнка
08.01.1901

Дочь: (Роенко) Татьяна

Мать ребёнка: Роенко (Невенчанная) Варвара

Рождение ребёнка
03.01.1903

Дочь: (Роенко) Ксения

Мать ребёнка: Роенко (Невенчанная) Варвара

Рождение ребёнка
10.09.1905

Дочь: (Роенко) София

Мать ребёнка: Роенко (Невенчанная) Варвара

Рождение ребёнка
11.06.1908

Дочь: (Роенко) Акилина

Мать ребёнка: Роенко (Невенчанная) Варвара

Смерть
Неизвестно

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