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Долгов Матвей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1892

Сын: Долгов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Долгова Варвара Сергеевна

Рождение ребёнка
16.05.1901

Дочь: Долгова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Долгова Варвара Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Варвара Сергеевна

Смерть
Неизвестно