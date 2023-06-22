Долгов Матвей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1892
Мать ребёнка: Долгова Варвара Сергеевна
Рождение ребёнка
16.05.1901
Дочь: Долгова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Долгова Варвара Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно