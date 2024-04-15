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Пуртов Павел Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Пуртов Осип Павлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1812 по 10.10.1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Приехал из Ялуторовского округа Агарацкой волости. | По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Острова Городища
Место жительства
С 10.10.1852
Городище, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Острова Городища
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пуртова Федосья

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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