Пуртов Павел Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811
Сын: Пуртов Осип Павлович
Место жительства
С 1812 по 10.10.1852
Приехал из Ялуторовского округа Агарацкой волости. | По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Острова Городища
Место жительства
С 10.10.1852
Городище, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Острова Городища
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пуртова Федосья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно