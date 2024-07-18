Абдулкадир Шэмсешарифович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Валитов Шәмсешариф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Хуснируй
Мать ребёнка: Каюмова Гайнижамал
Рождение ребёнка
1862
Сын: Хибатулла
Мать ребёнка: Каюмова Гайнижамал
Рождение ребёнка
22.04.1866
Дочь: Гилмиҗамал
Мать ребёнка: Каюмова Гайнижамал
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Махруй
Мать ребёнка: Каюмова Гайнижамал
Рождение ребёнка
05.12.1869
Дочь: Фахриҗамал
Мать ребёнка: Каюмова Гайнижамал
Рождение ребёнка
08.07.1873
Сын: Шарифҗамал
Мать ребёнка: Каюмова Гайнижамал
Рождение ребёнка
23.04.1876
Мать ребёнка: Каюмова Гайнижамал
Смерть
Неизвестно