Абдулкадир Шэмсешарифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулкадир Шэмсешарифович

Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1861 г.р.
1862 г.р.
1866 г.р.
1867 г.р.
1869 г.р.
1873 г.р.

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Валитов Шәмсешариф

Мать: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Хуснируй

Мать ребёнка: Каюмова Гайнижамал

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1862

Сын: Хибатулла

Мать ребёнка: Каюмова Гайнижамал

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1866

Дочь: Гилмиҗамал

Мать ребёнка: Каюмова Гайнижамал

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Махруй

Мать ребёнка: Каюмова Гайнижамал

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1869

Дочь: Фахриҗамал

Мать ребёнка: Каюмова Гайнижамал

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1873

Сын: Шарифҗамал

Мать ребёнка: Каюмова Гайнижамал

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.04.1876

Сын: Халилулла Абдулкадирович

Мать ребёнка: Каюмова Гайнижамал

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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