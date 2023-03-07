Евфимия Иванова
Место рождения
Дата рождения07.07.1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1805 ст.
Отец: Василий Елисеев
Мать: Васса Никитина
Удельного ведомства деревни Селятино у крестьянина Василия Елисеева с женой его Вассой Никитиною родилась дочь. Ей же имя наречено Евфимия. Крещена 9-го дня. Восприимниками были того же Удельного вед... Показать все
Смерть
Неизвестно