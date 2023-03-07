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Евфимия Иванова

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Место рождения

Селятино, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.07.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Вычислено 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1805 ст.

Отец: Василий Елисеев

Мать: Васса Никитина

Селятино, Псковский муниципальный район, Псковская область
Удельного ведомства деревни Селятино у крестьянина Василия Елисеева с женой его Вассой Никитиною родилась дочь. Ей же имя наречено Евфимия. Крещена 9-го дня. Восприимниками были того же Удельного вед... Показать все
Смерть
Неизвестно
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