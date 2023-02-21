Григорий Тарасов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьма Григорьев
Мать ребёнка: не указана
МК-1763 29.06.1763 Той вотчины деревни Старого Фатекова [Старое Фитюково] крестьянина Григория Тарасова сын отрок Козма той же вотчины деревни Андреевского с крестьянкой Яковлевой дочерью Верой первым... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно