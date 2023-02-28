Заводчиков Афанасий Сосипатрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заводчиков Сосипатр Константинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1898
Дочь: Смирнова Елена Афанасьевна
Мать ребёнка: Заводчикова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
18.11.1907
Сын: Заводчиков Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Заводчикова Татьяна Владимировна
Смерть
Неизвестно