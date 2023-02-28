Заводчиков Афанасий Сосипатрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаводчиков Афанасий Сосипатрович

Заводчиков Афанасий Сосипатрович

avatar

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заводчиков Сосипатр Константинович

Мать: не указана

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.06.1898

Дочь: Смирнова Елена Афанасьевна

Мать ребёнка: Заводчикова Татьяна Владимировна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.11.1907

Сын: Заводчиков Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Заводчикова Татьяна Владимировна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close