Пелагея Львовна
Место рожденияАрлихи Ржевский уезд
Дата рождения1790
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Арлихи Ржевский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1816
Дочь: Феодосья Авдеевна
Отец ребёнка: Авдей Антонович
Арлихи Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авдей Антонович
Пыжи, Осташковский, Тверская область
Смерть
Между 1850 и 1858
Шадовка, Оленинский муниципальный район, Тверская область