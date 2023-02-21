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Пелагея Львовна

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Место рождения

Арлихи Ржевский уезд

Дата рождения

1790

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Арлихи Ржевский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1816

Дочь: Феодосья Авдеевна

Отец ребёнка: Авдей Антонович

Арлихи Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдей Антонович

Пыжи, Осташковский, Тверская область
Смерть
Между 1850 и 1858
Шадовка, Оленинский муниципальный район, Тверская область
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