Сорокина (Брзицкая) Лукерья (Луша) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Брзицкая) Лукерья (Луша)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

полячка из монастыря. привез ее с сестрой Марией - она жила в Мерке.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Терентьевна

Отец ребёнка: Сорокин Терентий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Терентьевна

Отец ребёнка: Сорокин Терентий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Терентьевна

Отец ребёнка: Сорокин Терентий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Николай Терентьевич

Отец ребёнка: Сорокин Терентий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Терентий Павлович

Смерть
Неизвестно
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