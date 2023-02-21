Сорокина (Брзицкая) Лукерья (Луша)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
полячка из монастыря. привез ее с сестрой Марией - она жила в Мерке.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Терентьевна
Отец ребёнка: Сорокин Терентий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Терентьевна
Отец ребёнка: Сорокин Терентий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Терентьевна
Отец ребёнка: Сорокин Терентий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Николай Терентьевич
Отец ребёнка: Сорокин Терентий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно