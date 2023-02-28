Софроницкий Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софроницкий Владимир Владимирович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

08.05.1901

Дата смерти

29.08.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1901 по 1903
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1903 по 1916
Варшава, Польша
Место жительства
С 1916 по 1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1942 по 1961
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.08.1961
Москва, город федерального значения Москва
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