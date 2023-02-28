Софроницкий Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рождения08.05.1901
Дата смерти29.08.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1901 по 1903
Место жительства
С 1903 по 1916
Варшава, Польша
Место жительства
С 1916 по 1942
Место жительства
С 1942 по 1961
Смерть
29.08.1961