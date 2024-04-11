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Понн Яков Филипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1892

Дата смерти

03.06.1938

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Понн Яков Филипович

Мать ребёнка: Понн (Окс) София Генриховна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Понн (Понн) Наталья Филиповна

Мать ребёнка: Понн (Окс) София Генриховна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Понн (Понн) Мани Филиповна

Мать ребёнка: Понн (Окс) София Генриховна

Рождение ребёнка
06.06.1920

Сын: Понн Яков Филипович

Мать ребёнка: Понн (Окс) София Генриховна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Понн Адолф Филипович

Мать ребёнка: Понн (Окс) София Генриховна

Рождение ребёнка
01.11.1923

Дочь: Буллер (Понн) Мина Яковлева

Мать ребёнка: Понн (Окс) София Генриховна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Понн Александр Филипович

Мать ребёнка: Понн (Окс) София Генриховна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Понн (Понн) Эрна Филиповна

Мать ребёнка: Понн (Окс) София Генриховна

Рождение ребёнка
?.07.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Понн (Окс) София Генриховна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Понн Отто Филипович

Мать ребёнка: Понн (Окс) София Генриховна

Смерть
03.06.1938

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