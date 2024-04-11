Понн Яков Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1892
Дата смерти03.06.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Понн Яков Филипович
Мать ребёнка: Понн (Окс) София Генриховна
Дочь: Понн (Понн) Наталья Филиповна
Мать ребёнка: Понн (Окс) София Генриховна
Дочь: Понн (Понн) Мани Филиповна
Мать ребёнка: Понн (Окс) София Генриховна
Сын: Понн Яков Филипович
Мать ребёнка: Понн (Окс) София Генриховна
Сын: Понн Адолф Филипович
Мать ребёнка: Понн (Окс) София Генриховна
Дочь: Буллер (Понн) Мина Яковлева
Мать ребёнка: Понн (Окс) София Генриховна
Мать ребёнка: Понн (Окс) София Генриховна
Дочь: Понн (Понн) Эрна Филиповна
Мать ребёнка: Понн (Окс) София Генриховна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Понн (Окс) София Генриховна
Сын: Понн Отто Филипович
Мать ребёнка: Понн (Окс) София Генриховна