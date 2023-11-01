Пыжев Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Пыжев Алексей Прокофьевич

Мать: Евдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Яковлевна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Пыжев Василей Иванович

Мать ребёнка: Ефросинья Яковлевна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Пыжев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Ефросинья Яковлевна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Пыжева) Агафия Ивановна

Мать ребёнка: Ефросинья Яковлевна

Смерть
1794

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