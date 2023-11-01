Пыжев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1794
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Пыжев Алексей Прокофьевич
Мать: Евдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Пыжева) Агафия Ивановна
Мать ребёнка: Ефросинья Яковлевна
Смерть
1794