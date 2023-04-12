Иванов Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Василий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1841 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Иванов Лавр Васильев

Мать ребёнка: Палагия Левановна

Даякон, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Палагия Левановна

Даякон, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Палагия Левановна

Даякон, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Палагия Левановна

Даякон, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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