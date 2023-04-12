Иванов Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Иванов Лавр Васильев
Мать ребёнка: Палагия Левановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно