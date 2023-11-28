Кашина Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина Ольга Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

23.07.1915

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
23.07.1915
Рождение
1915

Отец: Кашин Павел Иоаннов

Мать: не указана

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