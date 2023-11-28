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Кашина Ольга Павловна
Кашина Ольга Павловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Дата смерти
23.07.1915
Пол
Женский
Отец
Кашин Павел Иоаннов
1894 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
23.07.1915
Рождение
1915
Отец:
Кашин Павел Иоаннов
Мать: не указана
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