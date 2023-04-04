Гордон (Маркман) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордон (Маркман) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1892 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Бронштейн Берта (Бетя)

Отец ребёнка: Гордон Иаков

Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордон Иаков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордон Иаков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордон Иаков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордон Захар

Отец ребёнка: Гордон Иаков

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