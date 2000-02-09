Хуснутдинова (Зайнуллина) Халиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1907
Дата смерти09.02.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1927
Сын: Хуснутдинов Рафик Акмалович
Отец ребёнка: Хуснутдинов Акмал
Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хуснутдинов Акмал
Смерть
09.02.2000
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)