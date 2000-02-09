Хуснутдинова (Зайнуллина) Халиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснутдинова (Зайнуллина) Халиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1907

Дата смерти

09.02.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1927

Сын: Хуснутдинов Рафик Акмалович

Отец ребёнка: Хуснутдинов Акмал

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуснутдинов Акмал

Смерть
09.02.2000
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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