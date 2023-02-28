Васильев Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.03.1829
Дата смерти24.05.1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1829
Место жительства
С 1839 по 1851
Место жительства
С 1850
г. Ницца, Франция
Место жительства
С 1853
г. Флоренция, Италия
Место жительства
С 1853 по 1853
г. Варшава, Польша
Смерть
24.05.1894
Место жительства
По 1894