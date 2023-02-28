Васильев Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Василий Васильевич

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Место рождения

Ивашково, Селецкая волость, Галичский уезд

Дата рождения

26.03.1829

Дата смерти

24.05.1894

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
26.03.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивашково, Селецкая волость, Галичский уезд
Место жительства
С 1829
Ивашково, Селецкая волость, Галичский уезд
Место жительства
С 1839 по 1851
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1850
г. Ницца, Франция
Место жительства
С 1853
г. Флоренция, Италия
Место жительства
С 1853 по 1853
г. Варшава, Польша
Смерть
24.05.1894
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1894
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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