Галушкин Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галушкин Алексей Алексеевич

Место рождения

д.Новониколаевка Кировоградская область Украина

Дата рождения

27.03.1917

Дата смерти

29.11.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Белошангина) Прасковья Ивановна

Смерть
29.11.1990

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