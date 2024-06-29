Галушкин Алексей Алексеевич
Место рожденияд.Новониколаевка Кировоградская область Украина
Дата рождения27.03.1917
Дата смерти29.11.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Белошангина) Прасковья Ивановна
Смерть
29.11.1990