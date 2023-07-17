Бельский Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельский Алексей

Место рождения

Сузунский район Новосибиской области

Дата рождения

05.12.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1938

Отец: Бельский ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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