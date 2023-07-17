Бельский Алексей
Место рожденияСузунский район Новосибиской области
Дата рождения05.12.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1938
Отец: Бельский ?
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно