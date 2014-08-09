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Шанина Нелли Михайловна
Шанина Нелли Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.08.2014
Пол
Женский
Отец
Шанин Михаил Александрович
1982 г.р.
Мать
Шанина - Данилова Наталья Анатольевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.2014
Отец:
Шанин Михаил Александрович
Мать:
Шанина - Данилова Наталья Анатольевна
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