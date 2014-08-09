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Шанина Нелли Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.2014

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.2014

Отец: Шанин Михаил Александрович

Мать: Шанина - Данилова Наталья Анатольевна