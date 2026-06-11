Карачевцев Василий Максимов
мужской, родился 1676
умер Неизвестно
ОтецКарачевцев Максим ВасильевНеизвестно г.р.
Дети
Карачевцев Трофим Васильев1691 г.р.
Карачевцев Григорий Васильев1708 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Карачевцев Максим Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1691
Сын: Карачевцев Трофим Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Карачевцев Григорий Васильев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно