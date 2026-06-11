Карачевцев Василий Максимов 1676 — найти родственников по фамилии на Familio

Карачевцев Василий Максимов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1676

умер Неизвестно

Отец
Карачевцев Максим ВасильевНеизвестно г.р.
Дети
Карачевцев Трофим Васильев1691 г.р.
Карачевцев Григорий Васильев1708 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Карачевцев Максим Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карачевцев Карп Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1691

Сын: Карачевцев Трофим Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Карачевцев Григорий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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