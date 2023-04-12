Ибрай Рафиков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИбрай Рафиков

Ибрай Рафиков

avatar

Место рождения

Верхняя Терешка

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Рафик Батыршин

Мать: не указана

Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1816

Сын: Абубекяр Ибраев

Мать ребёнка: Гульяни

Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Альбендя

Мать ребёнка: Гульяни

Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1826

Сын: Хисаметдин Ибраев

Мать ребёнка: Гульяни

Верхняя Терешка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульяни

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close