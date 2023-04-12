Ибрай Рафиков
Место рожденияВерхняя Терешка
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Рафик Батыршин
Мать: не указана
Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1816
Сын: Абубекяр Ибраев
Мать ребёнка: Гульяни
Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1826
Сын: Хисаметдин Ибраев
Мать ребёнка: Гульяни
Верхняя Терешка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульяни
Смерть
Неизвестно