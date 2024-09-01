Шубкина Екатерина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Сын: Шубкин Игнатий Корнилович
Отец ребёнка: Шубкин Корнило Ананьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Дочь: Шубкина Евлампия Корниловна
Отец ребёнка: Шубкин Корнило Ананьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Сын: Шубкин предп-Аполан Корнилович
Отец ребёнка: Шубкин Корнило Ананьевич
Смерть
Неизвестно