Шубкина Екатерина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШубкина Екатерина Стефановна

Шубкина Екатерина Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1817 г.р.

Дети

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубкин Корнило Ананьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Сын: Шубкин Игнатий Корнилович

Отец ребёнка: Шубкин Корнило Ананьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Дочь: Шубкина Евлампия Корниловна

Отец ребёнка: Шубкин Корнило Ананьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1860

Сын: Шубкин предп-Аполан Корнилович

Отец ребёнка: Шубкин Корнило Ананьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.