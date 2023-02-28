Гаймина (Арнаева) Ефросинья (Евфимия) Лавреньевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Арнаев Лаврентий(Лавр) Герасимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1888
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Гаймин Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
03.09.1890
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Гаймин Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
03.05.1893
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Гаймин Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
23.12.1894
Отец ребёнка: Гаймин Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
21.11.1897
Сын: Гаймина Михайловна
Отец ребёнка: Гаймин Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
17.06.1900
Дочь: Агрипина Михайловна
Отец ребёнка: Гаймин Михаил Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно