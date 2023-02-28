Гаймина (Арнаева) Ефросинья (Евфимия) Лавреньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаймина (Арнаева) Ефросинья (Евфимия) Лавреньевна

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Место рождения

Холстовка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Арнаев Лаврентий(Лавр) Герасимович

Мать: не указана

Холстовка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.09.1888

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Гаймин Михаил Абрамович

Рождение ребёнка
03.09.1890

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Гаймин Михаил Абрамович

Рождение ребёнка
03.05.1893

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Гаймин Михаил Абрамович

Холстовка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.12.1894

Сын: Гаймин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Гаймин Михаил Абрамович

Холстовка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.11.1897

Сын: Гаймина Михайловна

Отец ребёнка: Гаймин Михаил Абрамович

Холстовка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1900

Дочь: Агрипина Михайловна

Отец ребёнка: Гаймин Михаил Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаймин Михаил Абрамович

Смерть
Неизвестно
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