Попов Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1989

Отец: Попов Сергей Владимирович

Мать: Попова Лидия Дмитриевна

Бракосочетание
18.07.2015

Жена: Попова Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
08.06.2017

Дочь: Попова Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Попова Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
10.05.2019

Дочь: Попова Вероника Владимировна

Мать ребёнка: Попова Светлана Николаевна

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