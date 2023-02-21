Попов Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1989
Отец: Попов Сергей Владимирович
Мать: Попова Лидия Дмитриевна
Бракосочетание
18.07.2015
Рождение ребёнка
08.06.2017
Дочь: Попова Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Попова Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
10.05.2019
Дочь: Попова Вероника Владимировна
Мать ребёнка: Попова Светлана Николаевна